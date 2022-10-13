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Юрист Соловьёв оценил предложение увеличить срок отпуска в связи со смертью близкого родственника

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Анастасия Белоусова
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Евгения Фëдорова увеличить с пяти до семи дней отпуск в связи со смертью близкого родственника в другом регионе или за рубежом.

По словам юриста, человеку, потерявшему родственника, приходится ограничиваться пятью днями, которых не всегда хватает.

«Закрытие аэропортов в южной части нашей страны вынуждает людей передвигаться на поезде или автомобиле, что может занять до двух суток. Таким образом, человеку может хватить пяти дней только на то, чтобы провести их в дороге, не успев толком попрощаться с близким человеком и уладить возникшие в связи с трагедией дела и проблемы», — высказался Соловьёв.

Он добавил, что увеличение дней отпуска будет способствовать «более гуманному подходу к переживающему горе и боль утраты человеку».

Ранее в Госдуме предложили увеличить срок отпуска в связи со смертью близкого родственника в другом регионе или за рубежом.

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