Юрист Соловьёв оценил предложение увеличить срок отпуска в связи со смертью близкого родственника
По словам юриста, человеку, потерявшему родственника, приходится ограничиваться пятью днями, которых не всегда хватает.
«Закрытие аэропортов в южной части нашей страны вынуждает людей передвигаться на поезде или автомобиле, что может занять до двух суток. Таким образом, человеку может хватить пяти дней только на то, чтобы провести их в дороге, не успев толком попрощаться с близким человеком и уладить возникшие в связи с трагедией дела и проблемы», — высказался Соловьёв.
Он добавил, что увеличение дней отпуска будет способствовать «более гуманному подходу к переживающему горе и боль утраты человеку».
Ранее в Госдуме предложили увеличить срок отпуска в связи со смертью близкого родственника в другом регионе или за рубежом.