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В Госдуме предложили увеличить срок отпуска в связи со смертью близкого родственника

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фëдоров предложил увеличить с пяти до семи дней отпуск в связи со смертью близкого родственника в другом регионе или за рубежом. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть у RT.
В Госдуме предложили увеличить срок отпуска в связи со смертью близкого родственника
  • РИА Новости

В обращении парламентарий отметил, что в соответствии с законодательством работник имеет право на отпуск сроком до пяти календарных дней без сохранения заработной платы в случае смерти близкого родственника.

При этом он считает, что данный срок бывает недостаточным. Например, если смерть близкого родственника наступила в другом регионе или за пределами Российской Федерации, когда работнику требуется дополнительное время на поиск билетов и поездку, заметил Фëдоров.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения срока отпуска без сохранения заработной платы с пяти до семи дней в случае, если смерть близкого родственника работника наступила в другом субъекте Российской Федерации или в другом государстве», — говорится в тексте обращения.

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