В Подмосковье прививку от гриппа сделали более 1,5 млн жителей

В Московской области прививку от гриппа сделали более 1,5 млн жителей, в том числе 420 тыс. детей.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Вакцинация — самый надёжный способ защиты от гриппа и его опасных осложнений», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Также стало известно, что вакцинация от гриппа и COVID-19 будет доступна в трёх торговых центрах Ижевска, передаёт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

Выездные прививочные бригады будут работать в ТЦ «Сигма», «Талисман» и «Флагман Дисконт».

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории, врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.