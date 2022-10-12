В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

Резерв коек для пациентов с COVID-19 в Нижегородской области сократили на 41% с конца сентября. Такое решение принято в связи со снижением числа заболевших.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

В настоящее время в регионе развёрнуто 849 коек в 26 медучреждениях, из них у 573 мест имеется возможность подключения к системе кислородоснабжения. Также работает 45 аппаратов ИВЛ.

Также стало известно, что в регион поступило 1 019 200 доз вакцины против гриппа, передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

К настоящему моменту прививку сделали более 700 тыс. нижегородцев, в том числе более 200 тыс. детей.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.