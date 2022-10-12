Узнать больше

В Иркутской области зарегистрировали 219 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Иркутской области зарегистрировали 219 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе заболели 346 768 человек. Вылечились 335 916 жителей.

Тем временем в Санкт-Петербурге выявили 978 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт neva.today со ссылкой на оперативный штаб. Госпитализированы 155 человек, выздоровел 2631 житель.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить