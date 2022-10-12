В Иркутской области зарегистрировали 219 случаев коронавируса за сутки

В Иркутской области зарегистрировали 219 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе заболели 346 768 человек. Вылечились 335 916 жителей.

Тем временем в Санкт-Петербурге выявили 978 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт neva.today со ссылкой на оперативный штаб. Госпитализированы 155 человек, выздоровел 2631 житель.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.