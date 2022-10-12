В Пермском крае подтвердили 554 случая COVID-19 за сутки

В Пермском крае подтвердили 554 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru.

Заболевшие выявлены в 32 территориях. С начала пандемии в регионе заболели 438 296 жителей.

Тем временем в Ростовской области зарегистрировали 185 случаев коронавируса, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Госпитализированы 23 жителя.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.