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В Пермском крае подтвердили 554 случая COVID-19 за сутки

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В Пермском крае подтвердили 554 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru.

Заболевшие выявлены в 32 территориях. С начала пандемии в регионе заболели 438 296 жителей.

Тем временем в Ростовской области зарегистрировали 185 случаев коронавируса, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Госпитализированы 23 жителя.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.

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