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Губернатор Шапша: на юге Калужской области сбит неопознанный беспилотник

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на юге региона был сбит неопознанный беспилотник. Пострадавших и ущерба гражданской инфраструктуре нет.
Губернатор Шапша: на юге Калужской области сбит неопознанный беспилотник
  • РИА Новости

«Сегодня над южной частью Калужской области был сбит неопознанный беспилотник. После поражения средствами ПВО обломки упали в безлюдной местности, объект уничтожен. Пострадавших нет, ущерб гражданской инфраструктуре также отсутствует. Средства ПВО надёжно закрывают наше небо», — написал он в Telegram.

7 октября Шапша также сообщил, что на военном аэродроме в регионе упал и взорвался беспилотник, пострадавших нет.

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