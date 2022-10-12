Губернатор Шапша: на юге Калужской области сбит неопознанный беспилотник

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на юге региона был сбит неопознанный беспилотник. Пострадавших и ущерба гражданской инфраструктуре нет.

«Сегодня над южной частью Калужской области был сбит неопознанный беспилотник. После поражения средствами ПВО обломки упали в безлюдной местности, объект уничтожен. Пострадавших нет, ущерб гражданской инфраструктуре также отсутствует. Средства ПВО надёжно закрывают наше небо», — написал он в Telegram.

7 октября Шапша также сообщил, что на военном аэродроме в регионе упал и взорвался беспилотник, пострадавших нет.