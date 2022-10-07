Губернатор Шапша сообщил о падении и взрыве БПЛА на аэродроме под Калугой
- РИА Новости
Он рассказал, что 7 октября на военном аэродроме Шайковка на территории региона произошёл взрыв.
«Упал беспилотник, предположительно, прилетевший со стороны границы», — написал Шапша в своём Telegram-канале.
Губернатор добавил, что никто не пострадал, а инфраструктура аэродрома и техника не получили повреждений.
Следственная группа на месте инцидента устанавливает обстоятельства произошедшего.
6 октября сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников и сбили три снаряда РСЗО «Ольха» в Херсонской области, ЛНР и ДНР за сутки.