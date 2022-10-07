Губернатор Шапша сообщил о падении и взрыве БПЛА на аэродроме под Калугой

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что на военном аэродроме в регионе упал и взорвался беспилотник, пострадавших нет.

Он рассказал, что 7 октября на военном аэродроме Шайковка на территории региона произошёл взрыв.

«Упал беспилотник, предположительно, прилетевший со стороны границы», — написал Шапша в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что никто не пострадал, а инфраструктура аэродрома и техника не получили повреждений.

Следственная группа на месте инцидента устанавливает обстоятельства произошедшего.

6 октября сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников и сбили три снаряда РСЗО «Ольха» в Херсонской области, ЛНР и ДНР за сутки.