В Крыму рассказали о мерах поддержки турбизнеса

Власти Крыма совместно с правительством России разработали меры поддержки турбизнеса республики, заявила вице-премьер, министр финансов региона Ирина Кивико.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Мы совместно с Ростуризмом прорабатывали документы, обсуждали с бизнес-сообществом. Это будет выплата минимального размера оплаты труда для поддержания занятости — чтобы туристическая отрасль не сокращала зимой людей, чтобы люди остались работать. Условием будет сохранение занятости по состоянию на 1 апреля следующего года», — уточнила Кивико.

По её словам, это основная мера поддержки, принятие которой ожидается уже на текущей неделе.

Также стало известно, что более 40 хабаровских организаций присоединились к проекту «Отдыхаем в крае», передаёт transsibinfo.com со ссылкой на региональное Министерство туризма. Среди участников — туроператоры, туристические комплексы и загородные базы отдыха, а также представители индустрии развлечений и гостеприимства.

Ранее сообщалось, что Одинцовский округ принял почти 5 млн туристов с начала 2022 года.