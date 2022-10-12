Узнать больше

В Крыму рассказали о мерах поддержки турбизнеса

Короткая ссылка
Власти Крыма совместно с правительством России разработали меры поддержки турбизнеса республики, заявила вице-премьер, министр финансов региона Ирина Кивико.
В Крыму рассказали о мерах поддержки турбизнеса
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Мы совместно с Ростуризмом прорабатывали документы, обсуждали с бизнес-сообществом. Это будет выплата минимального размера оплаты труда для поддержания занятости — чтобы туристическая отрасль не сокращала зимой людей, чтобы люди остались работать. Условием будет сохранение занятости по состоянию на 1 апреля следующего года», — уточнила Кивико.

По её словам, это основная мера поддержки, принятие которой ожидается уже на текущей неделе.

Также стало известно, что более 40 хабаровских организаций присоединились к проекту «Отдыхаем в крае», передаёт transsibinfo.com со ссылкой на региональное Министерство туризма. Среди участников — туроператоры, туристические комплексы и загородные базы отдыха, а также представители индустрии развлечений и гостеприимства.

Ранее сообщалось, что Одинцовский округ принял почти 5 млн туристов с начала 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить