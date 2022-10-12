Жители Москвы приватизировали более 10 тысяч квартир с начала года

Жители Москвы оформили более 10 тыс. договоров на приватизацию жилья за январь — сентябрь 2022 года.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, всего с 2017 года в столице оформили 70 тыс. таких договоров.

«При этом за весь 2021 год граждане оформили в собственность чуть более 11 тыс. жилых помещений», — добавил он.

Также стало известно, что жители Московской области получили около 190 тыс. услуг по земле онлайн с начала года, что на 60 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, передаёт телеканал «360» со ссылкой на региональное Минимущества.

«В настоящее время на портал государственных и муниципальных услуг Московской области выведены 42 услуги земельно-имущественного комплекса: 29 из них — муниципальные, остальные 19 — областные, их предоставляет Министерство имущественных отношений Подмосковья», — отметила зампред правительства региона Анна Кротова.

Ранее ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.