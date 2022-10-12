Аналитик Иванов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья

Ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.

«По восстановлению спроса вторичка обгоняет новостройки из-за выросшего дисконта, который нередко способен компенсировать разницу в ипотечных ставках между вторичным и первичным жильём», — заявил он в беседе с URA.RU.

Со своей стороны, заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов, комментируя ситуацию на рынке нового жилья, в беседе с Life.ru рассказал о росте количества спецпредложений, но они касаются ограниченного пула квартир, что не отражается на общем ценовом показателе.

«Средний размер выгоды для покупателей у нас не менялся, по ряду позиций он достигает 10%. По итогам сентября средний чек продаж даже немного вырос. При этом средняя стоимость 1 кв. м жилья по Москве увеличилась у нас на 7% по сравнению с августом. Это связано в основном с повышением строительной готовности объектов», — сообщил он.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев прокомментировал ситуацию с ценами на недвижимость.