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В Гильдии риелторов России прокомментировали ситуацию с ценами на недвижимость

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Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев прокомментировал ситуацию с ценами на недвижимость.
В Гильдии риелторов России прокомментировали ситуацию с ценами на недвижимость
  • globallookpress.com

В беседе с «Радио 1» он заявил, что снижение цен обусловлено несколькими факторами. Так, в первые два года пандемии квартиры заметно подорожали, а теперь спрос ожидаемо начал падать, а следом и цена.

«Я думаю, что из-за этих факторов тренд на снижение цен на недвижимость останется устойчивым. Недвижимость будет дешеветь во всех регионах России ещё минимум на 15, а максимум — на 30%», — отметил Апрелев.

Ранее адвокат Ольга Власова в беседе с Nation News рассказала, почему могут отказать в регистрации дома в собственность.

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