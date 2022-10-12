Менее половины работающих россиян оформляют официальный больничный

Менее половины работающих россиян (41%) оформляют официальный больничный, из них 21% продолжают решать рабочие задачи в ходе болезни.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на опрос, проведённый компанией «Росгосстрах» и банком «Открытие».

По словам 30% сотрудников, если им совсем нездоровится, то они предпочитают отлежаться дома лишь пару дней. Каждый пятый продолжает ходить на работу, даже будучи больным.

Чаще всего от больничных отказываются персональные ассистенты (27%), официанты (33%) и бухгалтеры (25%).

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области наибольшая доля вакансий с возможностью трудоустройства для опытных специалистов наблюдается в сфере строительства и недвижимости (28% предложений).