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Карьерный эксперт Семеренко назвала адаптивность одним из ключевых навыков сотрудника

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Карьерный эксперт столичного Центра занятости населения «Моя работа» Светлана Семеренко назвала адаптивность одним из ключевых навыков сотрудника.
Карьерный эксперт Семеренко назвала адаптивность одним из ключевых навыков сотрудника
  • Gettyimages.ru

«Адаптивность — один из ключевых гибких навыков сотрудника. Новая работа влечёт за собой неизбежный выход из зоны комфорта. Советую отнестись к переменам с пониманием и не терять оптимизма. Временные неудобства обязательно станут инвестицией в себя и конвертируются в личностный и профессиональный рост», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, не стоит выполнять работу по стандартам предыдущего работодателя. Также нежелательно саботировать обучение или противопоставлять себя команде.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области наибольшая доля вакансий с возможностью трудоустройства для опытных специалистов наблюдается в сфере строительства и недвижимости (28% предложений).

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