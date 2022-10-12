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Эксперт по инвестициям Диашов дал советы по вложению средств

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Гендиректор «Инвестиционной компании ДИАЛОТ» Егор Диашов дал советы по вложению средств.
Эксперт по инвестициям Диашов дал советы по вложению средств
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что деньги не нужно вкладывать только в один финансовый инструмент.

«Я бы распределил максимум 10% в валюту, 50% — в облигации разных видов, потому что в облигациях доход сейчас достигает 20% годовых, а остальную часть — в недвижимость и какие-то реальные активы», — сказал Диашов.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

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