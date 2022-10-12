Эксперт по инвестициям Диашов дал советы по вложению средств
- РИА Новости
В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что деньги не нужно вкладывать только в один финансовый инструмент.
«Я бы распределил максимум 10% в валюту, 50% — в облигации разных видов, потому что в облигациях доход сейчас достигает 20% годовых, а остальную часть — в недвижимость и какие-то реальные активы», — сказал Диашов.
Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.