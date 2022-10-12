Диетолог Соломатина заявила, что В12 может плохо усваиваться в сочетании с другими витаминами

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о витаминах, которые могут плохо усваиваться в сочетании друг с другом.

«Как правило, самый плохо усваиваемый в сочетании с другими — это витамин B12. Он плохо усваивается со многими витаминами, в том числе с витаминами A, C, E и никотиновой кислотой (PP)», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, отдельно нужно принимать витамин D.

«Если его сочетать с витамином A, то они друг друга просто нейтрализуют», — пояснила Соломатина.

Как отметила эксперт, железо не очень хорошо усваивается с витамином E, кальцием, магнием, цинком.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.