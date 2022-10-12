Узнать больше

Диетолог Соломатина заявила, что В12 может плохо усваиваться в сочетании с другими витаминами

Короткая ссылка
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о витаминах, которые могут плохо усваиваться в сочетании друг с другом.
Диетолог Соломатина заявила, что В12 может плохо усваиваться в сочетании с другими витаминами
  • Gettyimages.ru

«Как правило, самый плохо усваиваемый в сочетании с другими — это витамин B12. Он плохо усваивается со многими витаминами, в том числе с витаминами A, C, E и никотиновой кислотой (PP)», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, отдельно нужно принимать витамин D.

«Если его сочетать с витамином A, то они друг друга просто нейтрализуют», — пояснила Соломатина.

Как отметила эксперт, железо не очень хорошо усваивается с витамином E, кальцием, магнием, цинком.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить