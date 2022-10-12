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Бочкарёв рассказал об использовании цифровых технологий при создании БКЛ

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что создание Большой кольцевой линии (БКЛ) придало импульс внедрению в подземное строительство современных цифровых технологий.
Бочкарёв рассказал об использовании цифровых технологий при создании БКЛ
  • РИА Новости

«Большая кольцевая линия подтвердила правильность курса на цифровизацию отечественной строительной отрасли. Реализация программы развития метрополитена сегодня проводится при активном применении новейших программных комплексов и передовых информационных технологий», — отметил Бочкарёв.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что строительство станций БКЛ позволило получить опыт работы с высокими технологиями.

«Так, 3D-модели содержат детальную трёхмерную схему станции. На Большом кольце благодаря трёхмерному моделированию удалось заблаговременно выявить и устранить более 30 тыс. коллизий», — уточнил он.

Заместитель генерального директора по инжинирингу АО «Мосинжпроект» Михаил Надот добавил, что самым «цифровым» стал восточный участок БКЛ, где созданы 3D-модели всех четырёх станций: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».

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