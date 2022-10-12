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Эксперт рынка недвижимости Вьюгин прокомментировал ситуацию на рынке жилья

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Коммерческий директор ГК «Монолитхолдинг» Антон Вьюгин прокомментировал ситуацию на рынке жилья.
Эксперт рынка недвижимости Вьюгин прокомментировал ситуацию на рынке жилья
  • РИА Новости

«Покупатели заняли выжидательную позицию», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, большинство людей сегодня ожидают снижения цен на жильё, хотя купить квартиры дешевле, чем сейчас, скорее всего, не получится.

«В стоимость заложены договорённости между застройщиками и банками. Девелоперы настроены оставить цены на прежнем уровне, стимулируя продажи, предоставляя покупателям рассрочки», — уточнил Вьюгин.

Он добавил, что до конца года возможно снижение спроса до 15%.

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