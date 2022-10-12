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В ГИБДД заявили о запуске системы для розыска угнанных машин почти по всей России

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Замначальника ГУОБДД МВД России Ленар Габдурахманов заявил, что система «Паутина» для розыска угнанных машин и профилактики нарушений ПДД запущена по всей России, кроме ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В ГИБДД заявили о запуске системы для розыска угнанных машин почти по всей России
  • РИА Новости

Об этом он сказал в кулуарах десятой Международной специализированной выставки «Дорога 2022» в Казани.

«Система «Паутина» работает во всех субъектах Российской Федерации. 30 сентября введён в эксплуатацию заключительный субъект. И сейчас во всех субъектах России «Паутина» работает, за исключением четырёх субъектов РФ, которые вошли в состав страны недавно», — цитирует его ТАСС.

Ранее издание «Вести Подмосковья» опубликовало рейтинг российских регионов по дорожной безопасности с начала 2022 года.

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