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В ГИБДД по Петербургу рассказали о снижении числа ДТП на 18% за полгода

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В Санкт-Петербурге число ДТП снизилось почти на 18% за шесть месяцев 2022 года.
В ГИБДД по Петербургу рассказали о снижении числа ДТП на 18% за полгода
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на данные ГИБДД по городу.

Так, за минувшие шесть месяцев в Петербурге зарегистрировали 1941 аварию. Этот показатель оказался на 17,7% ниже, чем за аналогичный период 2021 года.

По данным ГИБДД, на дорогах погибли 54 человека — на 42% меньше по сравнению с прошлым годом. Травмы получили 2239 человек.

Ранее издание «Вести Подмосковья» опубликовало рейтинг российских регионов по дорожной безопасности с начала 2022 года.

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