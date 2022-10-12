«Парламентская газета»: Госдума VIII созыва приняла 554 закона за год

Государственная дума VIII созыва приняла 554 закона за год. Почти две трети из них — прямого действия.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«В отношении законодательных инициатив, которые требуют принятия подзаконных актов, Госдума совместно с правительством контролирует график подготовки всех необходимых нормативных документов, чтобы законы вступали в силу своевременно и в полном объёме», — заявил начальник Экспертно-аналитического управления аппарата Госдумы Сергей Новиков.

В числе наиболее важных решений — повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума в 2022 году два раза — на 8,6% с начала года, с 1 июня — на 10%.

На рассмотрении Госдумы находится проект федерального бюджета на 2023 год, которым предусматривается увеличение МРОТ до 16 242 рублей, прожиточного минимума — до 14 375 рублей.

«Годовой прирост МРОТ, таким образом, составит 2352 рубля (на начало 2022 года — 13 890 рублей), то есть его годовая индексация составит 16,9%», — уточнил Новиков.

Кроме того, были приняты законы об индексации пенсий неработающим пенсионерам и зарплат бюджетников с учётом инфляции, расширен список трудовых гарантий для работников, имеющих детей.