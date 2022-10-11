Экономист Зубец рассказал о признаках финансовой пирамиды
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что главный признак — это сверхвысокий инвестиционный доход, который обещают вкладчикам.
«Если есть какое-то предложение, где вам обещают 15% годовых или 20—25%, либо даже 15% в месяц, это точно пирамида. Обман налицо, потому что, если люди могут заработать 15% в месяц, зачем им ваши деньги», — пояснил Зубец.
По его словам, суть пирамиды в том, что каждый следующий платит за предыдущего.
«Чем больше таких людей, тем больше доход организаторов пирамиды и тем выше будут потери от банкротства этой финансовой схемы», — добавил он.
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