Стартовал проект «Нижний Новгород — столица детского туризма России 2022 — 2023»

В рамках Форума по развитию детского туризма, который проходит на Нижегородской ярмарке, дали старт проекту «Нижний Новгород — столица детского туризма России 2022 — 2023».

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Нашему городу есть что показать. На этот год запланирована большая событийная насыщенная программа для детей-путешественников. Это иммерсивные шоу-выставки, арт-пространства. Ребята встретятся с уже полюбившимися героями Новогодней столицы», — заявил глава города Юрий Шалабаев.

Со своей стороны, директор Департамента развития туризма и внешних связей Александр Симагин отметил, что столица детского туризма — это проект Ростуризма, который проходит уже второй год.

«Нижний Новгород — очень привлекательный город для детей. Они могут познакомиться с нашей культурой, историей, промышленностью, наукой, спортивной инфраструктурой. Мы организовываем встречи с лучшими людьми города, с нашими звёздами, спортсменами, театральными деятелями», — добавил он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Одинцовский округ принял почти 5 млн туристов с начала 2022 года, что в два раза больше, чем годом ранее.