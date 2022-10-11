Финал Всероссийского чемпионата по производительности состоится 11 ноября в Москве

Финал Всероссийского чемпионата по производительности будет проведён 11 ноября в Москве.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу чемпионата.

В финальный этап вышли 30 команд. В их числе — представители 22 регионов и 10 предприятий.

«Учитывая, что порядка 80% из них сегодня находятся в процессе трансформации и поиска новых возможностей на внутреннем рынке, этот опыт поможет компаниям встроиться в новую конъюнктуру», — заявила директор Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России, руководитель программы «Лидеры производительности» Екатерина Гришина.

Главный приз — командное обучение от экспертов в области антикризисного менеджмента.

Ранее НСН сообщала, что к нацпроекту «Производительность труда» присоединились две московские торговые компании.