Врач Водовозов назвал группы риска нового варианта коронавируса «цербер»
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«Коронавирус как был тяжёлым испытанием для пожилых (65+ лет) и людей любого возраста, но с тяжёлыми хроническими заболеваниями, например сахарным диабетом, аутоиммунной патологией, заболеваниями лёгких, сердца и прочее, так и остался», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, ничего не изменилось.
Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.