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Врач Водовозов назвал группы риска нового варианта коронавируса «цербер»

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Врач-терапевт Алексей Водовозов назвал группы риска нового варианта коронавируса «цербер».
Врач Водовозов назвал группы риска нового варианта коронавируса «цербер»
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Коронавирус как был тяжёлым испытанием для пожилых (65+ лет) и людей любого возраста, но с тяжёлыми хроническими заболеваниями, например сахарным диабетом, аутоиммунной патологией, заболеваниями лёгких, сердца и прочее, так и остался», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, ничего не изменилось.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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