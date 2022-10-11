Врач Водовозов назвал группы риска нового варианта коронавируса «цербер»

Врач-терапевт Алексей Водовозов назвал группы риска нового варианта коронавируса «цербер».

«Коронавирус как был тяжёлым испытанием для пожилых (65+ лет) и людей любого возраста, но с тяжёлыми хроническими заболеваниями, например сахарным диабетом, аутоиммунной патологией, заболеваниями лёгких, сердца и прочее, так и остался», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, ничего не изменилось.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.