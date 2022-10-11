Аналитик Николаев рассказал об особенностях инструментов инвестирования

Финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он заявил, что в случае с депозитами лучшие ставки сейчас находятся на уровне 8%. По мнению эксперта, это лучше, чем хранить средства дома, и это подходит как один из вариантов сбережения.

Как считает Николаев, юань — дружественная валюта, поэтому инфраструктурных рисков нет. Максимальная ставка — 2%. Эксперт отметил, что можно дополнительно заработать за счёт ослабления юаня к рублю, которое может произойти в будущем.

Что касается рублёвых облигаций голубых фишек и облигаций федерального займа, то, по словам Николаева, доходность составит 7— 10% в зависимости от выпуска.

В отличие от облигаций, на рынке ценных бумаг нельзя даже примерно прогнозировать свой доход, утверждает эксперт.

Со своей стороны, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с «Радио 1» назвал рублёвые вклады оптимальным способом хранения средств. Ещё одним вариантом он назвал золото.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал об особенностях обезличенных металлических счетов.