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Экономист Беляев рассказал об особенностях обезличенных металлических счетов

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Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал об особенностях обезличенных металлических счетов.
Экономист Беляев рассказал об особенностях обезличенных металлических счетов
  • РИА Новости

«Когда речь идёт о личных вложениях, то всё зависит, во-первых, от наличия средств, а во-вторых — от внутренней убеждённости и личных качеств каждого инвестора. Поэтому говорить о том, правильно или неправильно поступает вкладчик, доверяя хранение накоплений в обезличенных металлических счетах, не совсем уместно», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, золото всегда выступало как надёжный инструмент вложения, но покупать его в физических слитках не очень просто.

При открытии обезличенного металлического счёта клиент оформляет покупку по актуальному курсу.

«Через время, когда вы хотите этот счёт закрыть, ваши весовые граммы вам пересчитывают по текущей цене и выдают наличные деньги. Собственно, это достаточно удобный инструмент, но здесь нужно учитывать, что цена на золото меняется и подвержена достаточно сильным колебаниям, и можно говорить о выигрыше только в длительном периоде времени», — добавил Беляев.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, в чём лучше хранить сбережения.

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