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В SuperJob рассказали, как соискателю подготовить аккаунт в соцсетях перед собеседованием

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Директор по работе с соискателями SuperJob Елена Никифорова рассказала, как соискателю подготовить аккаунт в соцсетях перед собеседованием.

«На массовые позиции рабочий персонал, конечно, никто не будет проверять. А вот если смотреть позиции маркетологов, пиарщиков, руководящие позиции, тут однозначно будут смотреть», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, нет ничего страшного в том, что у соискателя есть страница в соцсетях — важно то, какое там наполнение.

«Нужно убрать оттуда негатив о предыдущем работодателе, убрать нецензурную лексику, отрицательные шутки», — посоветовала Никифорова.

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