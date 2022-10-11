В РСТ рассказали о направлениях для отдыха в ноябрьские праздники
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«В России это в основном экскурсионные туры, потому что и школьные каникулы совпадают. Это и Золотое кольцо, Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, среди других внутрироссийских направлений — Казань.
«Конечно, и черноморское побережье тоже востребовано, потому что ещё достаточно тепло. В море не искупаешься, но есть бассейны и, в принципе, хорошая погода», — сообщил Барзыкин.
Как отметил эксперт, в числе зарубежных направлений — Турция, где в ноябре популярны экскурсионные туры, а также отдых на Средиземноморском побережье.
«В Республике Беларусь тематические, экологические и экскурсионные туры очень востребованы. И она стала для нас ближе, потому что никаких коронавирусных и визовых ограничений там на сегодня нет», — сказал Барзыкин.
Он добавил, что также можно отдохнуть в Абхазии и Армении.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что турпоток в Севастополе в июне — августе 2022 года составил 270 тыс. человек.