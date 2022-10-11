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В Пермском крае зарегистрировали 281 случай коронавируса за сутки

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В Пермском крае зарегистрировали 281 случай коронавируса за последние сутки.
В Пермском крае зарегистрировали 281 случай коронавируса за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Госпитализированы 68 пациентов, выздоровели 969 человек.

Общее число заболевших в регионе достигло 437 742.

Также стало известно, что в Ставропольском крае за минувшую неделю к медикам обратились 14,5 тыс. жителей с симптомами гриппа и ОРВИ, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора. По сравнению с предыдущей неделей число таких пациентов снизилось на 15%.

«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Ставропольском крае на неэпидемическом уровне, регистрируется фоновая заболеваемость, которая ниже эпидпорога на 21,46%», — отметили в ведомстве.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.

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