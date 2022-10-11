В Томской области выявили 251 случай коронавируса за сутки

В Томской области выявили 251 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за минувшие 24 часа 239 человек. Всего в регионе 150 794 выздоровевших жителей.

Тем временем, в Омской области за прошедшую неделю обнаружили 21,6% положительных результатов на COVID-19, передаёт gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

Также в регионе выявлены риновирусы — 43,2%, вирусы парагриппа — 16,2%, аденовирусы — 5,4%.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.