В Оренбургской области зафиксировали 98 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зафиксировали 98 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 238 612 человек. Вылечились 232 738 жителей, в том числе 362 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Санкт-Петербурге выявили 1232 случая коронавируса за сутки, передают «Невские новости». Госпитализированы 204 пациента. Выздоровели 2542 человека.

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории, врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.