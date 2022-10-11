В Татарстане подтвердили 295 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 295 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 77 жителей.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 183 760. Выздоровели 176 544 человека, в том числе 127 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Удмуртии прививку против гриппа сделали 280 тыс. жителей, в том числе 114,3 тыс. детей, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

План по вакцинации на текущий сезон в регионе — 896 тыс. человек.

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории, врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.