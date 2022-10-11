В Иркутской области зарегистрировали 202 случая COVID-19 за сутки

В Иркутской области зарегистрировали 202 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru cо ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе заболели 346 549 жителей. Выздоровели 335 485 человек.

Тем временем в Карелии на 10 октября 2022 года официально подтверждён 158 281 случай коронавируса, передаёт karelinform.ru со ссылкой на сайт республиканского Роспотребнадзора.

По сравнению с прошлой неделей в регионе отмечается снижение случаев заболевания на 44,3%.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.