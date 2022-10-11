Узнать больше

В Иркутской области зарегистрировали 202 случая COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Иркутской области зарегистрировали 202 случая COVID-19 за последние сутки.
В Иркутской области зарегистрировали 202 случая COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает kp.ru cо ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе заболели 346 549 жителей. Выздоровели 335 485 человек.

Тем временем в Карелии на 10 октября 2022 года официально подтверждён 158 281 случай коронавируса, передаёт karelinform.ru со ссылкой на сайт республиканского Роспотребнадзора.

По сравнению с прошлой неделей в регионе отмечается снижение случаев заболевания на 44,3%.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить