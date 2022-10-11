В Удмуртии выявили 374 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 374 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

Госпитализированы за минувшие 24 часа 12 пациентов. Выздоровел 1181 житель.

В состоянии средней тяжести находятся 232 заболевших, в тяжёлом — 26.

Также стало известно, что в Волгоградской области заболеваемость ОРВИ находится ниже эпидемического порога на 36%, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ на 40-й календарной неделе года составила в регионе 61,3 на 10 тыс. населения.

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории, врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.