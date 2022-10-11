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В Шебекино восстановили электроснабжение после обстрела подстанции со стороны ВСУ

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Электроснабжение Шебекино в Белгородской области, пропавшее после обстрела со стороны ВСУ, восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго».
В Шебекино восстановили электроснабжение после обстрела подстанции со стороны ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © imageBROKER/Michael Nitzschke

Как сообщили в компании, энергетики оперативно «перезапитали» жителей Шебекинского района.

«Электроснабжение бытового сектора и социально значимых объектов было восстановлено по резервным схемам в 17:15», — сказали там.

Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщил, что более 2 тыс. человек остались без электричества из-за обстрела подстанции в Шебекино со стороны украинских военных.

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