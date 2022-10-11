В Татарстане вложили более 190 млрд рублей в строительство дорог в 2022 году

В Татарстане вложили более 190 млрд рублей в строительство дорог с начала 2022 года.

Об этом сообщает inkazan.ru.

На брифинге в кабмине республики министр транспорта Фарит Ханифов заявил, что самым большим проектом являются работы над платной трассой М-12 Москва — Казань.

«101 млрд рублей — план этого проекта в 2022 году», — сказал он.

Вторым крупным объектом является дорога М-7 Казань — Екатеринбург.

Также стало известно, что в Ульяновске обсудили текущий ремонт дорог, передаёт mosaica.ru.

Начальник управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Валерий Художидков доложил главе города Дмитрию Вавилину, в частности, о том, что уже полностью отремонтированы проспекты 50-летия ВЛКСМ и Ульяновского.

Ранее сообщалось, что в Самарской области рассказали о планах по благоустройству общественных территорий в 2023 году.