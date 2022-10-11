В Татарстане вложили более 190 млрд рублей в строительство дорог в 2022 году
- Gettyimages.ru
- © Kritsada Waisayakul / EyeEm
Об этом сообщает inkazan.ru.
На брифинге в кабмине республики министр транспорта Фарит Ханифов заявил, что самым большим проектом являются работы над платной трассой М-12 Москва — Казань.
«101 млрд рублей — план этого проекта в 2022 году», — сказал он.
Вторым крупным объектом является дорога М-7 Казань — Екатеринбург.
Также стало известно, что в Ульяновске обсудили текущий ремонт дорог, передаёт mosaica.ru.
Начальник управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Валерий Художидков доложил главе города Дмитрию Вавилину, в частности, о том, что уже полностью отремонтированы проспекты 50-летия ВЛКСМ и Ульяновского.
Ранее сообщалось, что в Самарской области рассказали о планах по благоустройству общественных территорий в 2023 году.