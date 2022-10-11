В библиотеку МЭШ загрузили более 107 тысяч материалов от отечественных разработчиков
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Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Как заявила заместитель руководителя Департамента образования и науки Наталия Киселёва, библиотека МЭШ становится агрегатором лучших образовательных продуктов.
В частности, появилось около 6 тыс. цифровых материалов онлайн-сервиса «Облако знаний» по 16 предметам. Также в библиотеку загрузили материалы для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о формате курса волонтёрства в школах.