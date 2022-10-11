В библиотеку МЭШ загрузили более 107 тысяч материалов от отечественных разработчиков

Библиотека Московской электронной школы (МЭШ) пополнилась интерактивными презентациями, самостоятельными и контрольными работами, интернет-уроками и другим контентом. Всего загружено свыше 107 тыс. материалов от отечественных разработчиков.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявила заместитель руководителя Департамента образования и науки Наталия Киселёва, библиотека МЭШ становится агрегатором лучших образовательных продуктов.

В частности, появилось около 6 тыс. цифровых материалов онлайн-сервиса «Облако знаний» по 16 предметам. Также в библиотеку загрузили материалы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о формате курса волонтёрства в школах.