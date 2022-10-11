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Численность занятых в сфере МСП в Самарской области выросла на 38% за 2018—2022 годы

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Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Самарской области выросла на 38,3% за 2018—2022 годы, до 622 тыс. человек.

Об этом сообщает volga.news.

По данным на 1 сентября, в регионе работает 126,4 тыс. предприятий, что на 1,1% больше, чем годом ранее. Ежегодно предпринимательскую деятельность в среднем регистрируют свыше 13 тыс. субъектов МСП.

Оборот малых и средних предприятий по итогам первых шести месяцев 2022 года увеличился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и составил 431,35 млрд рублей.

Тем временем в Хабаровском крае бизнес может использовать три цифровых сервиса — «Предложить проект», «Инвестиционная карта» и «Решить проблему», передаёт transsibinfo.com со ссылкой на региональное АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций».

Сервис «Предложить проект» предназначен для независимой оценки инвестиционных инициатив. Сервис «Инвестиционная карта» позволяет в формате онлайн подобрать на территории региона земельный участок в удобной локации и с сопутствующей инфраструктурой.

С помощью сервиса «Решить проблему» инвесторы могут пожаловаться на возникающие трудности.

Ранее сообщалось, что в Татарстане направят 2,93 млрд рублей на финансирование мероприятий по содействию занятости населения в 2023 году.

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