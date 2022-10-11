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Сомнолог Дуйкин заявил, что трекеры сна могут быть вредными

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Врач-сомнолог, терапевт Дмитрий Дуйкин заявил, что трекеры сна могут быть вредными.
Сомнолог Дуйкин заявил, что трекеры сна могут быть вредными
  • Gettyimages.ru
  • © Chanwichit Khuyngern / EyeEm

«Человек расстраивается, когда гаджет показывает, что сон длился менее стандартно рекомендуемых восьми часов. Или если фазы глубокого сна продолжались недостаточно долго. Зацикливается на том, что «спит неправильно». И даже если раньше проблем со сном не было, они начинаются», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

Вместе с тем, отметил эксперт, многим людям трекер помогает оценить, насколько сон важен для общего качества жизни.

«Они могут пересмотреть свой привычный график и занятия, начать выделять на сон больше времени. Или создать более подходящие для глубокого сна условия — заменить матрас, купить ортопедическую подушку и так далее», — пояснил Дуйкин.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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