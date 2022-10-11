Сомнолог Дуйкин заявил, что трекеры сна могут быть вредными

Врач-сомнолог, терапевт Дмитрий Дуйкин заявил, что трекеры сна могут быть вредными.

«Человек расстраивается, когда гаджет показывает, что сон длился менее стандартно рекомендуемых восьми часов. Или если фазы глубокого сна продолжались недостаточно долго. Зацикливается на том, что «спит неправильно». И даже если раньше проблем со сном не было, они начинаются», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

Вместе с тем, отметил эксперт, многим людям трекер помогает оценить, насколько сон важен для общего качества жизни.

«Они могут пересмотреть свой привычный график и занятия, начать выделять на сон больше времени. Или создать более подходящие для глубокого сна условия — заменить матрас, купить ортопедическую подушку и так далее», — пояснил Дуйкин.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.