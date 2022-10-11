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Резидент технопарка «Нагатино» выпустил 3 млн изделий с начала года

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Компания «М-Плата», резидент технопарка «Нагатино», выпустила почти 3 млн изделий в январе — октябре 2022 года.
Резидент технопарка «Нагатино» выпустил 3 млн изделий с начала года

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.

«Мы стремимся создавать комфортные условия для развития и успешной деятельности малых и средних предприятий в инновационной, производственной и научно-технической сфере. Компания «М-Плата», резидент технопарка «Нагатино», добилась рекордных показателей — изготовила почти 3 млн изделий в период с января по октябрь», — заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, столица становится центром высокотехнологичных производств.

Микроэлектронику в Москве выпускают 48 предприятий. Они произвели за январь — август 2022 года на 62,2% больше печатных плат и других элементов, чем за аналогичный период 2021-го.

Ранее НСН сообщала, что в Москве три предприятия со статусом промышленного комплекса и три технопарка получили льготы по аренде с начала 2022 года, что позволит компаниям ежегодно экономить 19 млн рублей.

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