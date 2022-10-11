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Рособрнадзор: введение ЕГЭ в новых регионах возможно после перехода на стандарты России

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В пресс-службе Рособрнадзора заявили, что введение ОГЭ и ЕГЭ как основных форм итоговой аттестации в новых российских регионах возможно после перехода на российские стандарты обучения.
Рособрнадзор: введение ЕГЭ в новых регионах возможно после перехода на стандарты России
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом в ведомстве заявили, отвечая на соответствующий вопрос.

«Организация и проведение ОГЭ и ЕГЭ как основных форм государственной итоговой аттестации (ГИА) возможны после перехода школьников указанных территорий на обучение по российским образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию», — указали в пресс-службе.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о формате курса волонтёрства в школах.

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