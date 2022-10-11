Рособрнадзор: введение ЕГЭ в новых регионах возможно после перехода на стандарты России
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, об этом в ведомстве заявили, отвечая на соответствующий вопрос.
«Организация и проведение ОГЭ и ЕГЭ как основных форм государственной итоговой аттестации (ГИА) возможны после перехода школьников указанных территорий на обучение по российским образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию», — указали в пресс-службе.
Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о формате курса волонтёрства в школах.