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Единая справочная служба Москвы приняла 76 млн звонков за семь лет работы

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Заместитель мэра Наталья Сергунина заявила, что Единая справочная служба столицы приняла за семь лет 76 млн звонков.
Единая справочная служба Москвы приняла 76 млн звонков за семь лет работы
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Luis Pelaez Inc

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам Сергуниной, многие звонки теперь начал принимать голосовой помощник, который способен понимать и синтезировать речь и самостоятельно справляться с простыми запросами.

Как пишет РИАМО, искусственный интеллект уже обрабатывает 44% поступающих запросов.

С начала года специалисты справочной службы ответили на вопросы горожан по 500 новым темам, а голосовой помощник научился ориентироваться в 17 новых направлениях.

Ранее стало известно, что бесплатный Wi-Fi будет доступен более чем в 200 столичных медицинских учреждениях, которые будут построены или приведены в порядок в рамках программы капитального ремонта по обновлённым стандартам.

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