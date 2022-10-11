Единая справочная служба Москвы приняла 76 млн звонков за семь лет работы
- Gettyimages.ru
- © Jose Luis Pelaez Inc
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
По словам Сергуниной, многие звонки теперь начал принимать голосовой помощник, который способен понимать и синтезировать речь и самостоятельно справляться с простыми запросами.
Как пишет РИАМО, искусственный интеллект уже обрабатывает 44% поступающих запросов.
С начала года специалисты справочной службы ответили на вопросы горожан по 500 новым темам, а голосовой помощник научился ориентироваться в 17 новых направлениях.
Ранее стало известно, что бесплатный Wi-Fi будет доступен более чем в 200 столичных медицинских учреждениях, которые будут построены или приведены в порядок в рамках программы капитального ремонта по обновлённым стандартам.