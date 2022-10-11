Единая справочная служба Москвы приняла 76 млн звонков за семь лет работы

Заместитель мэра Наталья Сергунина заявила, что Единая справочная служба столицы приняла за семь лет 76 млн звонков.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам Сергуниной, многие звонки теперь начал принимать голосовой помощник, который способен понимать и синтезировать речь и самостоятельно справляться с простыми запросами.

Как пишет РИАМО, искусственный интеллект уже обрабатывает 44% поступающих запросов.

С начала года специалисты справочной службы ответили на вопросы горожан по 500 новым темам, а голосовой помощник научился ориентироваться в 17 новых направлениях.

Ранее стало известно, что бесплатный Wi-Fi будет доступен более чем в 200 столичных медицинских учреждениях, которые будут построены или приведены в порядок в рамках программы капитального ремонта по обновлённым стандартам.