Минтранс России: все заторы на подъездах к Крымском мосту ликвидированы
- РИА Новости
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«Стоит отметить, что все заторовые ситуации для легковых автомобилей как со стороны Республики Крым, так и со стороны станицы Тамань ликвидированы», — цитирует заявление ведомства ТАСС.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что грузовое движение по автомобильной части Крымского моста планируется наладить к 16 октября.
8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.