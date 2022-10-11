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Минтранс России: все заторы на подъездах к Крымском мосту ликвидированы

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В Министерстве транспорта России заявили о ликвидации всех заторов на подъездах к Крымском мосту.
Минтранс России: все заторы на подъездах к Крымском мосту ликвидированы
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Стоит отметить, что все заторовые ситуации для легковых автомобилей как со стороны Республики Крым, так и со стороны станицы Тамань ликвидированы», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что грузовое движение по автомобильной части Крымского моста планируется наладить к 16 октября.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

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