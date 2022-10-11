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В Сочи четырёхлетняя девочка погибла из-за нападения собак

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В Сочи четырёхлетняя девочка погибла в результате нападения питбультерьеров, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении СУ СК России по Краснодарскому краю.
В Сочи четырёхлетняя девочка погибла из-за нападения собак
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего владельца питбультерьеров, в результате нападения которых погибла четырёхлетняя девочка», — заявили в Следственном комитете. 

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК России.

По данным СК, девочка вместе с матерью и её сожителем приехали на отдых в Лазаревский район Сочи и поселились в доме у отца мужчины. У хозяина домовладения было три собаки породы питбультерьер.

В СК заявили, что родители девочки уехали в магазин, оставив ребёнка на втором этаже дома, не предупредив об этом бабушку сожителя. Впоследствии пожилая женщина запустила собак в дом без намордников и ошейников.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о возможных причинах резкого изменения поведения собаки.

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