В Сочи четырёхлетняя девочка погибла из-за нападения собак
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего владельца питбультерьеров, в результате нападения которых погибла четырёхлетняя девочка», — заявили в Следственном комитете.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК России.
По данным СК, девочка вместе с матерью и её сожителем приехали на отдых в Лазаревский район Сочи и поселились в доме у отца мужчины. У хозяина домовладения было три собаки породы питбультерьер.
В СК заявили, что родители девочки уехали в магазин, оставив ребёнка на втором этаже дома, не предупредив об этом бабушку сожителя. Впоследствии пожилая женщина запустила собак в дом без намордников и ошейников.
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