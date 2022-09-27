Кинолог Голубев назвал стресс одной из причин резкого изменения поведения собаки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о возможных причинах резкого изменения поведения собаки.

«Причинами резкого изменения поведения собаки может быть что угодно, начиная от стресса, заканчивая наличием серьёзных проблем со здоровьем. Важно с вниманием относиться к питомцу, чтобы вовремя обратиться за помощью к специалисту», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, после исключения варианта с заболеванием нужно проанализировать свой подход к воспитанию собаки.

Отсутствие физической активности, скука, нехватка внимания могут привести к резким переменам в поведении питомца. Из-за постоянного стресса собака может стать слишком активной или безынициативной.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что 60% российских семей имеют домашних животных.