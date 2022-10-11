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Россельхознадзор заявил о наличии в России аналогов всех иностранных ветпрепаратов

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В пресс-службе Россельхознадзора заявили, что в России есть аналоги всех иностранных ветеринарных препаратов.
Россельхознадзор заявил о наличии в России аналогов всех иностранных ветпрепаратов
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  • © bymuratdeniz

«Мы неоднократно заявляли: практически по всем ветеринарным препаратам есть отечественные аналоги — как для сельхозживотных, так и для домашних. Вместе с тем закрываться от международной торговли Россия не намерена. Однако есть закон, и его нужно исполнять», — цитирует ведомство РИА Новости.

Подчёркивается, что в России зарегистрировано больше отечественных ветеринарных вакцин, чем зарубежных, а все российские производители выпускают иммунобиологическую продукцию из штаммов микроорганизмов, циркулирующих на территории России.

Ранее в Россельхознадзоре прокомментировали ситуацию с импортом кормов для домашних животных.

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