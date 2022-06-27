В Россельхознадзоре прокомментировали ситуацию с импортом кормов для домашних животных

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что поставки импортных кормов для домашних животных снизились примерно на 20%: за январь — май 2022 года ввезено 43 тыс. т.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что снижение произошло из-за сложностей в логистике и расчётах. Как пояснил Данкверт, это незначительный объём. Доля импортных кормов для непродуктивных животных — менее 10%.

В России производят 1,5—1,6 млн т кормов в год, импортируется около 150 тыс.

Данкверт также высказался о качестве импортных кормов.

«На этикетке можно написать что угодно. Но, как показывают наши проверки, даже крупные известные международные компании позволяют себе вводить в заблуждение потребителей. Ягнёнок, кролик, форель, кора рожкового дерева, аспарагус, артишоки — чего только не напишут. А на деле оказывается, что половины ингредиентов вообще нет в помине», — сказал он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов выразил мнение, что производители отечественных кормов для животных могут воспользоваться ситуацией и потеснить подорожавшую продукцию зарубежных производителей.