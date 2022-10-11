Юрист Дзгоева рассказала о нюансах оформления пособий по беременности и родам

Доцент факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева рассказала о порядке получения и правилах расчёта пособий по беременности и родам.

«Пособие по беременности и родам с 2021 года платит Фонд социального страхования напрямую работнице. Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, его выплачивают органы соцзащиты по месту жительства. С 2022 года отпала нужда писать дополнительные заявления на оформление пособий, поэтому средства будут перечислены автоматически», — отметила Дзгоева в разговоре с Life.ru.

Схема расчёта выплаты следующая: доходы за два календарных года делятся на количество дней в периоде и умножаются на число дней декрета.

При этом средний заработок за каждый год не должен превышать предельную величину базы для начисления страховых взносов в ФСС за конкретный год.

По сообщениям интернет-издания «Подмосковье сегодня», более 57 тыс. семей в Московской области получают пособие на детей от 3 до 7 лет.