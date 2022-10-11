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Минобрнауки: в российских вузах появится обязательный минимум по изучению истории

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Минобрнауки утвердило приказ, согласно которому в российских вузах будет преподаваться больше истории России, а также появится обязательный минимум по её изучению.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Уточняется, что изменения распространяются как на бакалавриат, так и на магистратуру и специалитет.

Обязательный минимум изучения российской истории составляет 144 часа.

«При этом объём контактной работы обучающихся с педагогическими работниками должен составлять в очной форме обучения не менее 80%, в очно-заочной и заочной формах обучения — не менее 40%», — говорится в приказе.

Приказ вступает в силу 1 сентября 2023 года.

Ранее стало известно, что задания, связанные со спецоперацией на Украине, появятся в едином госэкзамене по истории после соответствующих изменений в рабочих программах и учебниках.

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