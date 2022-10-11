Минобрнауки: в российских вузах появится обязательный минимум по изучению истории
Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Уточняется, что изменения распространяются как на бакалавриат, так и на магистратуру и специалитет.
Обязательный минимум изучения российской истории составляет 144 часа.
«При этом объём контактной работы обучающихся с педагогическими работниками должен составлять в очной форме обучения не менее 80%, в очно-заочной и заочной формах обучения — не менее 40%», — говорится в приказе.
Приказ вступает в силу 1 сентября 2023 года.
Ранее стало известно, что задания, связанные со спецоперацией на Украине, появятся в едином госэкзамене по истории после соответствующих изменений в рабочих программах и учебниках.